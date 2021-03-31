"Ні Маліновський, ні Коваленко не говорили мені, що мають проблеми з методами Гасперіні. Це залежить від того, наскільки різні гравці адаптуються до різних тренерів. Професіонал повинен пристосовуватися.

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Щодо Коваленка – у мене немає інформації про оренду. Думаю, це було б нелогічно. Вважаю, він входить у плани клубу. Якщо ви вірите в гравця, йому потрібно дати час адаптуватися саме у вашому клубі.

Навколо Маліновського завжди багато чуток. Якщо надійде вигідна і конкретна пропозиція, очевидно, Аталанта розгляне її. Але Руслан добре почувається в Бергамо, у нього контракт до 2024 року. Поки не хотів би говорити про продовження угоди, зараз немає необхідності", – сказав Серебренніков в інтерв'ю виданню Minuti Di Recupero.

Нагадаємо, Аталанта підписала Коваленка під час цьогорічного зимового трансферного вікна, а Маліновський виступає за "Богиню" з літа 2019-го.

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