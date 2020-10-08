"Я знаю різні веселі слова і практично всю нецензурну лайку російською. Власне, це перші слова, які я відразу вивчив. Думаю, ви і так знаєте, наскільки це непроста мова. Але я вже можу зрозуміти сенс розмови, коли мої партнери по команді говорять між собою.

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Паулу Фонсека і весь його штаб говорили англійською. У команді Луїша Каштру теж всі знають англійську. Містер розмовляє нею, але не ідеально, тому Вітор Северіно допомагає з перекладом, коли це потрібно. У більшості випадків ми з тренером говоримо 50% англійською, а 50% – португальською. Англійська не моя рідна мова, але завжди була важливою для мене. Я почав вчити її, коли мені було 7-8 років. І приділяв їй більше уваги, ніж математиці та літературі.

Чому на прес-конференції після матчу з Вольфсбургом після запитання я сказав "Дякую"? Мені здається, українці починають тебе більше поважати, якщо ти говориш українською. Я зрозумів, що питання прозвучало українською, а не російською. Я вже розумію різницю між ними. Саме тому я сказав "Дякую". Це поки чи не єдине слово, яке я знаю українською", – сказав Соломон в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, 21-річний футболіст приєднався до Шахтаря у січні 2019 року, перейшовши до табору "гірників" з ізраїльського клубу Маккабі Петах-Тіква за 6 млн євро.

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