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МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо

14:30 1239 Читать на русском
"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо
Маркус Розенберг – герой Мальме в матчі з Динамо / ФК Мальме

Динамо програло Мальме в драматичному матчі Ліги Європи та поставило під сумнів вихід з групи. Реакція шведських ЗМІ на успішний для скандинавів поєдинок – в матеріалі "Футбол 24".

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

Динамо зазнало першої поразки в Лізі Європи 2019/20. Підопічні Олексія Михайличенка у драматичному поєдинку не втримали нічию з Мальме, опустившись на третю сходинку групи B. Для збереження шансів на вихід у плей-офф киянам в заключному турі необхідно обов'язково перемагати Лугано на НСК Олімпійський – вкрай бажано з різницею у два м'ячі.

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Героєм вечора став Маркус Розенберг. Для 37-річного форварда Мальме, який свого часу виступав за Аякс та Вердер, це був останній поєдинок на домашній арені і прощання вийшло якнайкращим. Розенберг оформив дубль, а переможний гол у ворота Динамо був забитий вже у компенсований арбітром час.

Зрозуміло, що саме ефектний виступ Розенберга у прощальному матчі став головною темою шведських ЗМІ, які захоплюються героєм та хвалять Мальме за характер і вольову перемогу над Динамо.

"Чудовий вечір Розенберга", – видання Expressen присвятило свій матеріал саме герою вечора. Мальме, знекровлений травмами Оскара Левіцкі та Андерса Крістіансена, став ближчим до мрії вже на другій хвилині, але ще в першому таймі Динамо вийшло вперед. Втім, команда проявила характер, забивши по перерві 3 м'ячі, а Маркус Розенберг став справжнім героєм вечора. "Він заслужив цю перемогу найбільше з нас усіх, це просто неможливо описати. Виступ такого рівня в останній домашній грі в кар'єрі – це просто феноменально та по-справжньому легендарно", – наводить видання слова іншого гравця Мальме – Фуада Бачіру.

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"Переді мною стоїть 37-річний гігант, який виглядає так, наче щойно пограбував весь Ріксбанк і розуміє, що це завжди зійде йому з рук. Геніальний сценарій, достойний Голлівуду. 400 українців на кутовій трибуні стадіону пережили найбільше футбольне диво у своєму житті. Гол Розенберга у компенсований час – це справжній сюрреалізм. Реальність здавалася чимось незвичайним, але ми бачили це на власні очі", – захоплюється журналіст Маттіас Ларрсон.

"Сльози Розенберга в останньому домашньому матчі. Витер сльози, плюнув і зіграв неймовірний матч з київським Динамо", – Fotbollskanalen в захваті від гри 37-річного форварда.

"Я бачив своє обличчя, а потім воно луснуло", – описав сам Розенберг неймовірний перфоманс фанатів, які влаштували розкішне прощання своєму кумиру. За словами форварда, йому було доволі важко сфокусуватися на гру – важче, ніж зазвичай. Найемоційніший момент – прощання з рідними трибунами в компанії дружини та дітей.

"Ви не можете зробити щось краще як футболіст. Це був неперевершений виступ, а Розенберг не міг завершити кар'єру на домашній арені більш блискучим способом. Ця неймовірна історія була приреченою на таке фантастичне завершення", – Aftonbladet також віддає належне шведському форварду.

Матч з Динамо став бенефісом Розенберга, а команда не зіпсувала свято своєму нападнику. Мальме потрібно було перемагати з різницею у два м'ячі (лише в такому разі шведи матимуть перевагу над Динамо у випадку рівності очок – прим. "Футбол 24"). Час спливав, а переможний м'яч надавав би лише академічний інтерес. За винятком переможного гола на шостій компенсованій хвилині від героя дня – Маркуса Розенберга.

10 сезонів, 370 матчів та 141 гол – історія Маркуса Розенберга в Мальме підходить до завершення.

"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме

blog_ava
"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме
10:40
34437
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