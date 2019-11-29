"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо

Динамо програло Мальме в драматичному матчі Ліги Європи та поставило під сумнів вихід з групи. Реакція шведських ЗМІ на успішний для скандинавів поєдинок – в матеріалі "Футбол 24".

Динамо зазнало першої поразки в Лізі Європи 2019/20. Підопічні Олексія Михайличенка у драматичному поєдинку не втримали нічию з Мальме, опустившись на третю сходинку групи B. Для збереження шансів на вихід у плей-офф киянам в заключному турі необхідно обов'язково перемагати Лугано на НСК Олімпійський – вкрай бажано з різницею у два м'ячі.

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Героєм вечора став Маркус Розенберг. Для 37-річного форварда Мальме, який свого часу виступав за Аякс та Вердер, це був останній поєдинок на домашній арені і прощання вийшло якнайкращим. Розенберг оформив дубль, а переможний гол у ворота Динамо був забитий вже у компенсований арбітром час.

Зрозуміло, що саме ефектний виступ Розенберга у прощальному матчі став головною темою шведських ЗМІ, які захоплюються героєм та хвалять Мальме за характер і вольову перемогу над Динамо.

"Чудовий вечір Розенберга", – видання Expressen присвятило свій матеріал саме герою вечора. Мальме, знекровлений травмами Оскара Левіцкі та Андерса Крістіансена, став ближчим до мрії вже на другій хвилині, але ще в першому таймі Динамо вийшло вперед. Втім, команда проявила характер, забивши по перерві 3 м'ячі, а Маркус Розенберг став справжнім героєм вечора. "Він заслужив цю перемогу найбільше з нас усіх, це просто неможливо описати. Виступ такого рівня в останній домашній грі в кар'єрі – це просто феноменально та по-справжньому легендарно", – наводить видання слова іншого гравця Мальме – Фуада Бачіру.

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"Переді мною стоїть 37-річний гігант, який виглядає так, наче щойно пограбував весь Ріксбанк і розуміє, що це завжди зійде йому з рук. Геніальний сценарій, достойний Голлівуду. 400 українців на кутовій трибуні стадіону пережили найбільше футбольне диво у своєму житті. Гол Розенберга у компенсований час – це справжній сюрреалізм. Реальність здавалася чимось незвичайним, але ми бачили це на власні очі", – захоплюється журналіст Маттіас Ларрсон.

"Сльози Розенберга в останньому домашньому матчі. Витер сльози, плюнув і зіграв неймовірний матч з київським Динамо", – Fotbollskanalen в захваті від гри 37-річного форварда.

"Я бачив своє обличчя, а потім воно луснуло", – описав сам Розенберг неймовірний перфоманс фанатів, які влаштували розкішне прощання своєму кумиру. За словами форварда, йому було доволі важко сфокусуватися на гру – важче, ніж зазвичай. Найемоційніший момент – прощання з рідними трибунами в компанії дружини та дітей.

"Ви не можете зробити щось краще як футболіст. Це був неперевершений виступ, а Розенберг не міг завершити кар'єру на домашній арені більш блискучим способом. Ця неймовірна історія була приреченою на таке фантастичне завершення", – Aftonbladet також віддає належне шведському форварду.

Матч з Динамо став бенефісом Розенберга, а команда не зіпсувала свято своєму нападнику. Мальме потрібно було перемагати з різницею у два м'ячі (лише в такому разі шведи матимуть перевагу над Динамо у випадку рівності очок – прим. "Футбол 24"). Час спливав, а переможний м'яч надавав би лише академічний інтерес. За винятком переможного гола на шостій компенсованій хвилині від героя дня – Маркуса Розенберга.

10 сезонів, 370 матчів та 141 гол – історія Маркуса Розенберга в Мальме підходить до завершення.

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