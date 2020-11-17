"Після приїзду до Швейцарії уся делегація вкотре була протестована. Результати сьогодні вранці показали один новий позитивний тест плюс три старих випадки інфікування. Тест справді може бути позитивним, якщо навіть хвороба минула й більше не вважається заразною.

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Ми дотримуємося думки, що протокол безпеки УЄФА дотримувався. Але я перевірити цього не можу. І, незважаючи на поточні результати тестування, цілком імовірно, що люди з негативними тестами стануть позитивними впродовж тижня.

Не виключено, що є гравці з негативним тестом, які "несуть" коронавірус, але інфекція щойно потрапила в організм і ще не проявилася. Саме тому вся команда зараз на карантині й не може грати проти Швейцарії. Збірна України необов'язково має залишатися в готелі на 10 днів. За певних умов вони можуть поїхати додому", – цитує фахівця Blick.

Нагадаємо, що 17 листопада влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу в складі "синьо-жовтих".

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