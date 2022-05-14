Команда Олександра Петракова після перемоги над Борусією М зіграє ще з Емполі, Рієкою і двома поки неназваними збірними. На третій матч, який відбудеться 18 травня на стадіоні Руєвіца у Хорватії, вже можна придбати квитки.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, уболівальники з України можуть отримати безкоштовні перепустки на гру. Для цього потрібно зробити наступне: прийти до каси стадіону, показати паспорт громадянина/громадянки України або ж greenpass (документ, що засвідчує отримання тимчасового прихистку у Хорватії). Одна людина має змогу отримати лише один квиток.

Також перепустки можна придбати онлайн, натиснувши тут. Вартість – 20, 40 та 70 кун, що еквівалентне близько 82, 163 та 285 гривням. На матч закликають приходити у синьо-жовтому одязі.

Нагадаємо, у червні на збірну України чекають боротьба за путівку на фінальну частину ЧС-2022, а також стартові матчі Ліги націй 2022/23.

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