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Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за Нойка

14 липня 23:11 350 Читать на русском
Українці феєрили голами у динамівському дербі в Білорусі – Білоног був результативнішим за Нойка
Дмитро Білоног / фото: ФК Динамо Мінськ

У рамках 15-го туру чемпіонату Білорусі мінське Динамо мінімально переграло брестське (2:1), а голами відзначились лише українці.

Білорусь. Вища ліга, 15 тур

Динамо Брест – Динамо Мінськ – 1:2

Голи: Нойок, 82 – Білоног, 80, 85

В динамівському дербі Білорусі столичне Динамо переграло брестське. Матч був досить напруженим, і все вирішилось в останні 10 хвилин. Цікаво, що головними героями стали саме українські гравці.

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На 80-ій хвилині український хавбек Білоног відкрив рахунок в матчі, однак Нойок вирівняв становище через 2 хвилини. Але на 85-ій хвилині Білоног оформив дубль і приніс перемогу мінському Динамо.

Таким чином, Динамо Брест залишилось на другому місці, а мінське Динамо піднялось на 4 позицію.

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