Українці Буднік та Жураховський відзначились голами за Левадію – їхня команда перемогла з рахунком 8:0

Українські легіонери Євген Буднік та Ігор Жураховський забили 3 голи у ворота Маарду і допомогли Левадії перемогти з дуже непристойним рахунком.

В Естонії українські футболісти Євген Буднік та Ігор Жураховський пофеєрили в матчі 3 туру чемпіонату проти Маарду.

"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми Карпат

Перший відзначився дублем, в його активі вже 4 забиті м'ячі в лізі. Жураховський забив 1 гол і також вніс свою лепту в знищення гостей. Левадія у підсумку здобула перемогу із вкрай непристойним рахунком 8:0.

За Маарду увесь матч відіграв українець Климентій Болдирєв.