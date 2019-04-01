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Українці Буднік та Жураховський відзначились голами за Левадію – їхня команда перемогла з рахунком 8:0

12:17 595 Читать на русском
Українці Буднік та Жураховський відзначились голами за Левадію – їхня команда перемогла з рахунком 8:0
Євген Буднік (по центру) / ФК Левадія

Українські легіонери Євген Буднік та Ігор Жураховський забили 3 голи у ворота Маарду і допомогли Левадії перемогти з дуже непристойним рахунком.

В Естонії українські футболісти Євген Буднік та Ігор Жураховський пофеєрили в матчі 3 туру чемпіонату проти Маарду.

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Перший відзначився дублем, в його активі вже 4 забиті м'ячі в лізі. Жураховський забив 1 гол і також вніс свою лепту в знищення гостей. Левадія у підсумку здобула перемогу із вкрай непристойним рахунком 8:0.

За Маарду увесь матч відіграв українець Климентій Болдирєв.

Теги
Світ Відеоновини Українці за кордоном Маарду Євген Буднік Євген Буднік Ігор Жураховський Ігор Жураховський Левадія Левадія
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