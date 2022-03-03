"Вважаю, що це абсолютно правильне рішення – заборонити російським спортсменам брати участь у будь-яких змаганнях. Це чудова реакція на дії росіян.

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Коли ви почали атакувати іншу країну, посилати туди солдатів і використовувати бомби – це не конфлікт. Це справжня війна. Дуже важливо, щоб кожен українець відчув підтримку всього світу. Нам це дуже потрібно. Так, британський уряд вже багато чого зробив, але ми разом, кожна країна, можемо зробити ще більше. Коли я прокидаюся вранці, то одразу думаю про те, що можу зробити для батьківщини.

Футбол? Не час для цього. Я навіть не можу про нього думати, лише дивлюся новини з України. Всі мої думки – виключно про неї. Війну потрібно якомога швидше припинити. Український народ дуже потребує допомоги – зокрема, їжі та медикаментів.

Наш народ бореться за свою незалежність і свободу. Це менталітет українців – вони хочуть бути частиною Європи. Це наша земля, і вона належить нам", – цитує Шевченка Sky Sports.

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