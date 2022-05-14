Арбітр УАФ Ірина Петрова у п'ятницю, 13 травня, повернулась додому, повідомляє прес-служба Каховської міської територіальної громади.

Українську арбітриню в окупованій Новій Каховці примусово доправили до відділення поліції

Нагадаємо, 9 травня у Новій Каховці на Херсонщині група чоловіків у цивільному одязі з георгіївськими стрічками викрала 37-річну українку біля під’їзду її будинку. Вони забрали жінку до відділення поліції і протримали її там п'ять днів.

До слова, Петрова – арбітр Української асоціації футболу. Вона працює як на міжнародних жіночих змаганнях, так і на національних чоловічих. Також вона є спортивним тренером з футболу.

Нова Каховка з перших днів війни опинилась у тимчасовій окупації. Ірина Петрова є активним і безстрашним учасником проукраїнських мітингів, на яких постійно нагадує, що "Нова Каховка – це Україна".

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