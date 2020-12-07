Московський міський суд засудив українського спортсмена до 12 років ув'язнення. Покарання він буде відбувати в колонії суворого режиму, повідомляють російські ЗМІ.

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До слова, Василенка заарештували у Москві в жовтні 2019 року. Тоді його звинуватили в незаконному переміщенні через кордон заборонених речовин. У липні цього року було оголошено, що ФСБ встановила причетність екс-футболіста до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство). До останнього часу Василенко перебував у СІЗО.

Додамо, що під час своєї футбольної кар'єри Василенко виступав на позиції захисника. З 1992 року по 2001 рік грав у Таврії з Новотроїцького, Торпедо з Мелітополя і Дружбі з Бердянська.

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