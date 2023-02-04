Український захисник з досвідом виступів у Іспанії офіційно перебрався у чемпіонат Вірменії
Український захисник Іван Зотько продовжить кар'єру в Урарту, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу.
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Про умови угоди та терміни контракту не повідомляється. 26-річний оборонець виступатиме за нову команду під номером 31.
Нагадаємо, Зотько – вихованець Металіста. Виступав також за іспанську Валенсію, Ельче і Льєду, донецький Олімпік та Кривбас. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
До слова, за вірменську команду вже виступають Дмитро Хльобас, Євген Цимбалюк та Вадим Парамонов. Урарту після 20-ти турів лідирує у чемпіонаті, випереджаючи найближчого конкурента на 4 очки.
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