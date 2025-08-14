Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Арда (Болгарія) – Кауно Жальгіріс (Литва) – 2:0 (перша гра – 1:0)

Голи: Велковскі, 8, Ковачев, 12

Вилучення: Наа, 34 (Кауно, червона картка), Чогадзе, 45+3 (Кауно, друга жовта картка)

Бейтар Єрусалим (Ізраїль) – Рига (Латвія) – 3:1 (перша гра – 0:3)

Голи: Ацілі, 6, Музі, 24, Сілва Кані, 90+4 – Контрерас, 86

Брондбю (Данія) – Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – 4:0 (перша гра – 0:3)

Голи: Валлюс, 45+2, 53, Бундгаард, 57, Келерт, 71,

Вилучення: Бішоф, 18 (Брондбю, червона картка)

Вадуц (Ліхтенштейн) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 0:1 (перша гра – 0:3)

Гол: Перротт, 88

Вилучення: Дааль, 7 (АЗ, червона картка)

Бешикташ (Туреччина) – Сент-Патрікс (Ірландія) – 3:2 (перша гра – 4:1)

Голи: Тікназ, 43, Абрахам, 49, Жоау Маріу, 79 – Карті, 3 (п.), Маклафлін, 34

Целє (Словенія) – Лугано (Швейцарія) – 2:4 (перша гра – 5:0)

Голи: Ковачевіч, 22, Квесіч, 67 – Гргіч, 13 (п.), Пападопулос, 70, Штеффен, 81 , Аліоскі, 85 (п.)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Ракув (Польща) – 0:2 (перша гра – 1:0)

Голи: Барат, 45+1, Діабі-Фадіга, 76 (п.)

Вилучення: Айссат, 55 (Маккабі, друга жовта картка)

Ягеллонія (Польща) – Сількеборг (Данія) – 2:2 (перша гра – 1:0)

Голи: Імас, 29, 35 – Брікс, 87, Буш, 90+5

AEK Афіни (Греція) – Аріс (Кіпр) – 3:1 (перша гра – 2:2)

Голи: Марін, 51 (п.), Кутеша, 104, Йовіч, 109 – Квілітая, 62 (п.)

Нєман (Білорусь) – Клаксвік (Фарерські острови) – 2:0 (перша гра – 0:2)

Голи: Борубаєв, 80, Пантя, 84

Вилучення: Міккельсен, 113 (Клаксвік, червона картка)

Болгарська Арда здобула повторну перемогу над Кауно Жальгіріс. Після мінімальної поразки у першому матчі литовці зберігали шанси на загальний успіх, однак пропустили два швидких голи, а під кінець тайму взагалі залишились удев'ятьох. За такого розкладу претендувати бодай на нічию було важко. Як наслідок, Жальгіріс припинив виступи у єврокубках. До слова, у складі Арди на 65-й хвилині вийшов український захисник Вячеслав Велев.

Єрусалимський Бейтар був дуже близьким до того, аби оформити камбек з Ригою. Після розгромної поразки у першому матчі з рахунком 0:3 ізраїльтяни швидко взялись до справи і вже до середини першого тайму вигравали 2:0. Наприкінці матчі латвійці зуміли скоротити, але на четвертій доданій Бейтар знову збільшив свою перевагу. На жаль, аби перевести гру в овертайми банально не вистачило часу.

Брондбю створив неможливе з Вікінгуром. Пропустивши у першому матчі три сухих голи, данці вже на старті зустрічі залишились у меншості. Попри це їм вдалось забити чотири м'ячі й вибити ісландців з єврокубків. Героєм зустрічі став Ніколай Валлюс, який оформив дубль (на останніх хвилинах він забив втретє, але взяття воріт не зарахували через офсайд).

Нідерландський АЗ на виїзді мінімально здолав Вадуц. Алкмаарці залишились у меншості вже на початку матчу, але зуміли забити наприкінці зустрічі і за сумою двох матчів – 4:0 – пройшли далі.

Бешикташ на своєму полі пропустив від Сент-Патрікса вже на 3-й хвилині, а в середині тайму горів 0:2. Аби вирівняти результат двоматчевого протистояння ірландцям залишалось забити ще один гол, але... Тікназ перед самою перервою остудив пил суперника, а по перерві ще два голи турків остаточно зняли питання щодо переможця.

Лугано на виїзді реабілітувалось за поразку від Целє у першому матчі, однак цього виявилось замало, аби відквитати 5 пропущених голів. 7:4 за підсумком двох матчів – далі йдуть словенці.

Ракув на виїзді взяв гору над Маккабі, помстившись за поразку у першій грі. Поляки зуміли забити гол "у роздягальню", а по перерві ізраїльтяни залишились у меншості. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Діабі-Фадіга реалізував пенальті й Ракув свого більше не відпустив. До слова, весь матч у складі Маккабі провів український голкіпер Георгій Єрмаков.

Ще один польський клуб – Ягеллонія – не без проблем пройшов Сількеборг. Господарі в середині тайму з інтервалом у шість хвилин зробили комфортну для себе перевагу, однак данці за три хвилини до завершення гри один м'яч відквитали, а в доданий час відновили статус-кво. Часу на щось більше не вистачило, а мінімальна фора у першій грі забезпечила Ягеллонії вихід до наступного кола.

Грецький АЕК і кіпрський Аріс розписали бойову нічию й у матчі-відповіді і визначали переможця дуелі в екстратаймах. Там більше пощастило афінянами, які протягом 5 хвилин зуміли забити двічі, завершивши для суперника єврокубковий сезон.

Білоруський Нєман після несподіваної поразки від Клаксвіка на Фарерських островах відіграв два пропущених голи вдома, перевівши гру в овертайми. Приємно, що автором другого м'яча став український захисник Юрій Пантя. Додатковий час переможця не визначив і все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, де більше пощастило білорусам.

