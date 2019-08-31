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Український захисник Лобай перебрався в чемпіонат Естонії – у команді вже є співвітчизники

06:30 487 Читать на русском
Український захисник Лобай перебрався в чемпіонат Естонії – у команді вже є співвітчизники
Іван Лобай / ФК Нимме Калью

Естонський Нимме Калью підписав захисника Івана Лобая, який поповнив легіон українських легіонерів.

Нимме Калью в своєму Instagram повідомив про підписання українського захисника Івана Лобая. Деталі контракту не повідомляються.

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Чинного чемпіона Естонії тренує українець Роман Кожуховський, також у його складі виступає захисник Андрій Маркович.

Раніше Лобай грав за львівські Карпати та Рух. Нимме наразі перебуває на 4 позиції у внутрішній першості.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Світ Нимме Калью Нимме Калью Іван Лобай Іван Лобай
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