Юний український футболіст Родіон Калашніков провів тренування із Павелом Недведом, який здобував "Золотий м'яч" на початку 2000-х.

Хлопець у свій день народження поділився у Facebook відео з тренування зі знаменитим чехом Павелом Недведом.

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Легендарний гравець підказував юному українцю, як варто виконувати деякі вправи. Слід додати, що Калашніков вже не перший рік тренується в академії Барселони.

Нагадаємо, що Недвед є легендою чеського футболу та італійської Серії А, де виступав з 1996 по 2001 роки у складі Лаціо, а з 2001 по 2009 роки грав за Ювентус. В 2003 році Павел став володарем "Золотого м'яча".

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