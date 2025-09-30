Українець Ілля Волошин допоміг Реалу здолати Кайрат (4:1) у поєдинку Юнацької Ліги УЄФА. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА. Етап ліги, другий тур

Кайрат U-19 (Казахстан) – Реал U-19 (Іспанія) – 1:4

Голи: Бекболат, 58 – Постерос, 8, Вальдепенас, 18, Мартін, 38, Ортега, 77

Нереалізований пенальті: Туякбеков, 23

У вівторок, 30 вересня, відбувся матч між Реалом U-19 та Кайрата U-19 у рамках Юнацької ліги УЄФА. У стартовому складі мадридців вийшов український воротар Ілля Волошин.

Ще у першому таймі Реал забезпечив собі перевагу, забивши три м'ячі. На 23-й хвилині Кайрат заробив пенальті, але удар з одинадцятиметрової позначки парирував Ілля Волошин. Зазначимо, що українець проводив свій лише другий матч за юнацьку команду Реала.

В підсумку матч завершився розгромною перемогою "вершкових" 4:1. Наразі Реал очолює турнірну таблицю Юнацької ліги УЄФА.

