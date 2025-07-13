Голкіпер молодіжної команди Байєра Олександр Петренко прибув на перегляд в празькій Славії.

Славія Прага офіційно оголосила, що в стані клубу на перегляді перебуває український страж воріт Олександр Петренко. Щоправда, 18-річного воротаря розглядають не як кандидата в основну команду, а в дубль – Славію B.

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В сезоні 2024/25 Петренко грав на правах оренди за Вікторію Кельн, а в червні перебував на перегляді у молодіжній команді Вердера, проте не склалося.

Оглядини українця в стані дублю 8-разових чемпіонів Чехії триватимуть 10 днів. 12 липня Олександр навіть потрапив у заявку Славії B на товариську зустріч.

Додамо, що раніше Петренко виступав у академії Динамо та Шахтаря.

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