Влітку 2025 року контракт Максима Хланя з Лехією Гданськ завершився. Наразі вінгер обирає для себе нову команду.

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Як повідомляє Goal.pl, Вісла готова запропонувати Хланю місце у своїй команді. Утім, "біла зірка" зіткнулася з конкуренцією. Вечиста з Кракова теж претендує на Максима і вже зробила українцеві пропозицію.

Варто зауважити, що обидва краківські клуби виступають у Першій польській лізі. А з Лехією Максим грав в Екстраклясі. Вісла наразі є лідером турнірної таблиці з дев'ятьма балами, Вечиста відстає на два пункти.

Нагадаємо, Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року. Загалом за гданську команду він відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.

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