У Максима Хланя завершився контракт з польською Лехією. На вінгера претендували клуби з Бельгії, Нідерландів, Люксембурга та Туреччини.

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Як повідомляє Ертан Сузгун, активно Хланем цікавилися Газіантеп та Еюпспор. Максим вирішив приєднатися саме до останніх. У складі Еюпспора виступає легенда Шахтаря Тарас Степаненко, що вплинуло на вибір українського вінгера.

Варто зауважити, що клуб з регіону Еюп має серйозні проблеми, а саме трансферний бан від ФІФА – вже третій за кілька місяців.

Максим Хлань приєднався до Лехії у вересні 2023 року в ролі вільного агента. До цього він виступав за Зорю, яку покидав зі скандалом. За польський клуб вінгер відіграв у 55 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 10 асистів.

До слова, Еюпспор за підсумками кампанії 2024/25 посів шосте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.

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