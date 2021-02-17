Динамо отримає підтримку вже проти Брюгге – український уряд дозволив уболівальникам відвідувати футбольні матчі
Невдовзі українські уболівальники зможуть знову підтримувати свої команди на футбольних аренах.
Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зазначається, що глядачів пустять на трибуни уже з 18-го лютого. Однак доведеться дотримуватися певних обмежень.
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"Дозволяється проведення матчів, командних ігрових видів. Глядачі можуть бути на трибунах, але з певними обмеженнями за кількістю заповнених місць", – цитує Степанова РБК-Україна.
Таким чином, поєдинки чергового туру УПЛ вже можуть відбутися із глядачами. Ба більше, навіть наші гранди у єврокубках отримали шанс на підтримку власних фанів. Динамо зіграє проти Брюгге вже завтра, а Шахтар прийматиме Маккабі 25 лютого.
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