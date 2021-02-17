Невдовзі українські уболівальники зможуть знову підтримувати свої команди на футбольних аренах.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зазначається, що глядачів пустять на трибуни уже з 18-го лютого. Однак доведеться дотримуватися певних обмежень.

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"Дозволяється проведення матчів, командних ігрових видів. Глядачі можуть бути на трибунах, але з певними обмеженнями за кількістю заповнених місць", – цитує Степанова РБК-Україна.

Таким чином, поєдинки чергового туру УПЛ вже можуть відбутися із глядачами. Ба більше, навіть наші гранди у єврокубках отримали шанс на підтримку власних фанів. Динамо зіграє проти Брюгге вже завтра, а Шахтар прийматиме Маккабі 25 лютого.

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