"Не як фахівець, а як вболівальник Динамо можу сказати, що це ганьба. Я не пам’ятаю, щоб колись команда мала таку програшну серію, пропустивши при цьому в чотирьох матчах аж 11 м’ячів.

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Хочеться вірити, що матч вийде емоційним насамперед для Динамо, якому просто необхідно реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Не думаю, що зустріч вийде яскравою. За такий короткий час гру поміняти складно. Тож киянам треба зібратися, проявити терпіння, характер – тільки так можна буде розраховувати на позитивний результат.

Футболісти мають розуміти, що від них чекають на перемогу як в тилу, так і на фронті, де багато прихильників Динамо. Ми ж бачимо, як на європейській арені перемагають наші баскетболісти, волейболісти, як Шахтар стартував у Лізі чемпіонів. Чим не привід для Динамо стрибнути вище голови.

Згадайте крилату фразу Валерія Лобановського: "Дисципліна перемагає клас". Похвалитися класом ми не можемо, тому в нас лише один шлях", – цитує Федорчука РБ.

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