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Український тренер виграв чемпіонат Макао

09:14 326 Читать на русском
Український тренер виграв чемпіонат Макао
Чао-Пак-Кей / ФК Чао-Пак-Кей

Роман Мельничук став чемпіоном Макао з командою Чао-Пак-Кей.

Український тренер Роман Мельничук став переможцем чемпіонату Макао. Фахівець входить у тренерський штаб команди Чао-Пак-Кей.

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В екзотичний чемпіонат Мельничуку порадив переїхати екс-наставник Львова Жилмар. Після 15 матчів Чао-Пак-Кей відірвався від найближчого переслідувача на 7 очок і виграв титул за 2 тури до кінця чемпіонату.

Раніше Мельничук працював в академії Металурга Запоріжжя.

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Теги
Світ Українці за кордоном Роман Мельничук Роман Мельничук Чао Пак Кей Чао Пак Кей
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