Наставник молодіжної команди Руха Денис Колчин розповів, що лише диво врятувало його родину від трагедії.

"Хочу поділитись неприємною новиною. Цієї ночі російський шахед влучив у мою квартиру в Одесі.

Загинув відомий спортивний журналіст на війні з Росією – цікава історія з життя Героя України

Вона повністю зруйнована, але, на щастя, ніхто не загинув. Мій старший син не зміг вчасно потрапити додому і завдяки цьому залишився живий.

Тож принагідно хочу подякувати нашим воїнам за те, що ми маємо змогу грати у футбол. Треба цінувати, що ми можемо працювати та займатись своєю улюбленою справою, і про це я теж сказав хлопцям після гри.

Але найголовніша цінність – життя та здоров’я рідних і близьких. Звісно, дуже прикро, що сталась така ситуація і наслідки серйозні. Тому я наголосив, що наші гравці зобов’язані цінувати умови, які для них тут створені", – цитує Колчина офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, 47-річний фахівець очолив Рух U-19 наприкінці березня 2024 року.

"Я вбивав. На війні до цього звикаєш швидко": хрещений син легендарного Поркуяна – від арбітра УПЛ до окопу