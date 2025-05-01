Український тренер постраждав від атаки окупантів – його квартиру повністю знищив російський шахед
Наставник молодіжної команди Руха Денис Колчин розповів, що лише диво врятувало його родину від трагедії.
"Хочу поділитись неприємною новиною. Цієї ночі російський шахед влучив у мою квартиру в Одесі.
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Вона повністю зруйнована, але, на щастя, ніхто не загинув. Мій старший син не зміг вчасно потрапити додому і завдяки цьому залишився живий.
Тож принагідно хочу подякувати нашим воїнам за те, що ми маємо змогу грати у футбол. Треба цінувати, що ми можемо працювати та займатись своєю улюбленою справою, і про це я теж сказав хлопцям після гри.
Але найголовніша цінність – життя та здоров’я рідних і близьких. Звісно, дуже прикро, що сталась така ситуація і наслідки серйозні. Тому я наголосив, що наші гравці зобов’язані цінувати умови, які для них тут створені", – цитує Колчина офіційний сайт Руха.
Нагадаємо, 47-річний фахівець очолив Рух U-19 наприкінці березня 2024 року.
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