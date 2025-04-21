Про відхід Леонова з клубу стало відомо сьогодні, 21 квітня. Фахівець повідомив про рішення піти у відставку.

"Так, я подав у відставку. Я пішов", – сказав Леонов для Sport-Express.

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Леонов очолював Актобе з осені 2024 року, за цей час на чолі клубу він виграв Кубок Казахстану та здобув бронзові медалі національного чемпіонату. Всього під керівництвом Леонова Актобе провів 17 матчів, здобув 10 перемог, двічі зіграв внічию та 5 разів зазнав поразки.

В Україні спеціаліст працював у академії Шахтаря та очолював Іллічівець, київський Арсенал, Минай та вінницьку Ниву. Наразі Актобе посідає четверту сходинку у чемпіонаті Казахстану.

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