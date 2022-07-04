Володимир Мазяр завершив свою роботу в Акжайику на тлі слабких результатів.

Вчора команда поступилася Кайрату (0:2), після чого український фахівець публічно подав у відставку.

"Якби Казахстан підтримав Росію, ми поїхали б": Костишин у захваті від президента, який публічно обламав Путіна

Мазяр очолив Акжайик у січні минулого року, для нього це вже був другий прихід. Попередній сезон команда завершила на 9 місці, а от в нинішньому почалися серйозні проблеми. Підопічні Мазяра здобули всього 2 очки в останніх 8 турах і звалилися в зону вильоту.

Додамо, що 44-річний фахівець також встиг попрацювати зі Сталлю, Поліссям, Вересом, Рухом, Гірником-Спорт і Львовом.

"Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в сестру": Левицький – про Бандеру, Батия і колективного Чикатила