Український тренер подав у відставку з казахського клубу – команда з жахливою серією у зоні вильоту
Володимир Мазяр завершив свою роботу в Акжайику на тлі слабких результатів.
Вчора команда поступилася Кайрату (0:2), після чого український фахівець публічно подав у відставку.
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Мазяр очолив Акжайик у січні минулого року, для нього це вже був другий прихід. Попередній сезон команда завершила на 9 місці, а от в нинішньому почалися серйозні проблеми. Підопічні Мазяра здобули всього 2 очки в останніх 8 турах і звалилися в зону вильоту.
Додамо, що 44-річний фахівець також встиг попрацювати зі Сталлю, Поліссям, Вересом, Рухом, Гірником-Спорт і Львовом.
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