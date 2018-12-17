Анатолій Пісковець став новим головним тренером вірменського Локомотива.

Локомотив Єреван повідомив про призначення українця Анатолія Пісковця на посаду головного тренера, передає news.am.

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Раніше фахівець працював у Кривбасі, Нафтовику, Гагрі, Олімпі, Волині та Даугаві. Локомотив лише нещодавно оголосив про своє повернення на професійний рівень і виступає в 2 дивізіоні чемпіонату Вірменії.

У вищій лізі країни після 17 турів у турнірній таблиці лідирує Алашкерт, маючи 33 очки. У найближчого переслідувача Бананца 29 пунктів.

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