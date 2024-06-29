Український тренер офіційно приєднався до штабу екс-наставника Олександрії в Європі
21:30 - Читать на русском
Тренерський штаб Юрія Гури в молдовському Шерифі поповнився ще одним українцем.
Дмитро Пархоменко став помічником Юрія Гури в Шерифі, повідомляє офіційний сайт клубу.
"Виїхав я законно": український тренер пояснив, як очолив європейський клуб під час війни
Останнім місцем роботи 45-річного фахівця став угорський Дьйор, де працював асистентом Сергія Кузнецова.
До слова, Пархоменко виступав за Шериф у статусі гравця з 2000 по 2003 роки, здобув чотири трофеї (два чемпіонства та два Кубки Молдови), загалом зігравши у 42 матчах (2 голи).
Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter