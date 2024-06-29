Дмитро Пархоменко став помічником Юрія Гури в Шерифі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останнім місцем роботи 45-річного фахівця став угорський Дьйор, де працював асистентом Сергія Кузнецова.

До слова, Пархоменко виступав за Шериф у статусі гравця з 2000 по 2003 роки, здобув чотири трофеї (два чемпіонства та два Кубки Молдови), загалом зігравши у 42 матчах (2 голи).

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