"Дуже багато зараз розмов щодо того, де краще готуватися. Але у нас є не дуже вдалий досвід, коли Андрій Шевченко зібрав українців на два тижні раніше, ніж решта збірних, перед Євро-2020. І це не призвело зовсім ні до чого, і жодної гри ми не змогли навіть функціонально витримати.

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За тими зборами перед фінальною частиною Євро-2020 видно, що підготовка футболістів все ж таки йде набагато якісніше в клубах. Тому що в клубах тренери дуже досвідчені в організації зборів, гравці мають велику конкуренцію, ігровий тонус тощо. Але рішення вже ухвалене, і на користь збірної України говорить один факт: чемпіонати не закінчилися, тому, за великим рахунком, різниці між контрольними іграми збірної чи Динамо та Шахтаря немає.

Що викликає занепокоєння? Єдине – щодо наших легіонерів, а у нас від шести до восьми футболістів грає за кордоном – Зінченко, Маліновський, Зубков, Яремчук, Соболь, Коваленко, Ярмоленко, Миколенко. Вони будуть відсутні, але коли 60-70 відсотків команди немає, говорити про повноцінну підготовку не варто. Але сподіватимемося", – зазначив Федорчук у інтерв'ю Fanday.

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