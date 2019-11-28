Український арбітр підозрюється у хабарництві

У суддівському цеху набирає обертів черговий скандал.

Одразу три поєдинки Першої ліги (Волинь – Полтава (2:0), Волинь – Миколаїв (0:1) і Миколаїв – Гірник-Спорт (1:0)) потрапили під підозру на предмет нечесної гри. Однак, у всіх трьох іграх претензії виникли не до самих гравців, а до рефері, який обслуговував ці поєдинки.

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За інформацією видання Главком, головний суддя матчів Владислав Дорош перед кожним з поєдинків отримував на банківський рахунок певну суму. Гроші надходили від екс-арбітра Мирона Биця, колишнього футболіста Сергій Чернякова і адміністратора ФК Миколаїв Андрія Толкацкого відповідно. Дорош пізніше переказував частину суми на рахунки своїх асистентів і спостерігачів арбітражу. У комітеті арбітрів УАФ виданню підтвердили, що вищезгадані матчі і причетні до них особи перебувають під підозрою.

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Цікаво, що перебуваючи під підозрою правоохоронних органів, Владислав Дорош продовжує працювати на поєдинках Першої ліги. При Українській асоціації футболу Дорош очолює цілий напрям – суддівський корпус аматорського футболу, напряму впливаючи на видачу ліцензій рефері, які планують працювати на поєдинках аматорського чемпіонату України.

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