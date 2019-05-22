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Український прапор та автограф Лобановського: у мережі з'явились фото нової форми Динамо на сезон 2019/20

11:23 4180 Читать на русском
Український прапор та автограф Лобановського: у мережі з'явились фото нової форми Динамо на сезон 2019/20
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

У мережі опублікували фотографії нової форми київського Динамо, у якій команда гратиме в сезоні 2019/20. На ній присутні елементи прапору України та автограф Лобановського.

Київське Динамо у матчі 31 туру УПЛ проти ФК Львів презентує нову форму від New Balance, в якій виступатиме в сезоні 2019/20.

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На рукавах будуть присутні елементи державного прапору України, також очікується, що на честь 80-річчя легендарного Валерія Лобановського на формі буде зображений його автограф.

Домашня та гостьова форма матимуть традиційні білий та синій колір відповідно.

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