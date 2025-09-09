"Я щиро вдячний клубу, бо тут отримав велику підтримку від усіх – і від товаришів по команді, і від працівників клубу. І, звичайно, я вдячний Угорщині. Ми відчули себе тут як вдома, нас прийняли, сім’я теж із задоволенням перебуває тут.

Я пишаюся угорським громадянством. Це лише додає мотивації, коли я надягаю форму Пушкаш і виходжу, наприклад, на газон Панчо Арена на матч. Чекаю на наступне завдання, щоб довести себе, і вся команда відчуває те саме, адже ми прагнемо повернути втрачені очки.

До того ж на тренуваннях треба віддавати максимум, бо без цього слова все залишається лише словами. Щоб добре виступати на матчах, треба демонструвати максимум на тренуваннях", – цитує Фаворова Nemzeti Sport.

Нагадаємо, Артем Фаворов є вихованцем київського Динамо. В Україні він виступав за Чорноморець, Оболонь, Зірку та Десну. У 2020 році Фаворов перейшов до угорського клубу Академія Пушкаша. В доробку півзахисника є 10 матчів за збірну України U-21, у яких він забив 3 голи.

