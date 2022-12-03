У 27-му турі чемпіонату Камбоджі Пномпень Краун розбив Боеунг Кет із рахунком 5:0. Ця перемога дозволила команді оформити чемпіонство. У команди Вісакха теж 52 очки, але Пномпень Краун мав перевагу в особистих зустрічах, що і стало ключовим при визначенні чемпіона.

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Пномпень Краун очолює 37-річний Олег Старинський, який раніше працював у Шахтарі U-19 та юніорській збірній Малайзії. Український тренер виграв свій черговий трофей в Азії.

Це другий поспіль чемпіонський титул для Пномпень Краун і восьмий в історії клубу. Також в активі команди українського тренера здобутий Суперкубок Камбоджі-2022.

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