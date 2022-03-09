Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що світ недостатньо підтримує Україну в боротьбі проти Путіна та його військ.

"Країну продовжують руйнувати, тому що одна людина вирішила, що безневинні люди повинні бути знищені. І світ зупинився. Світ мовчить. Урядам усього світу доведеться ухвалити рішення та сказати, що так не може бути.

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Якщо це сталося, то це тому, що це провал політики, економіки та іншого. Коли це відбувається, збільшується кількість ненависті, що генерується у майбутніх поколіннях… Щоб виправити це, вам може знадобитися сторіччя. Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили", – цитує Гвардіолу jogada10.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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