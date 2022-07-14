Товариський матч

Льовен (Бельгія) – Ам'єн (Франція) – 4:2

Голи: Торстейнссон, 62, Кухаревич, 65, 75, Аль-Тамарі, 90+1 – Опоку, 43, Чібозо, 67

Кухаревич забив дебютний гол у Європі та отримав порівняння з Роналду

Український нападник Микола Кухаревич провів черговий вдалий поєдинок за свою команду. У спарингу проти Ам'єна Льовен пішов на перерву поступаючись 0:1.

В середині другого тайму своє слово сказав наш співвітчизник. Спочатку він втратив божевільний шанс, влучивши у ліву стійку, однак м'яч після відскоку результативно добив Торстейнссон. А за три хвилини відзначився вже сам Кухаревич, замкнувши простріл у правий кут у протихід голкіперу.

Французам після сумбурної атаки вдалось буквально засунути м'яч у сітку і зрівняти, але ненадовго. За 15 хвилин до завершення матчу Микола з меж штрафного майстерно прошив воротаря. Вже у доданий час саме зусилля українця допомогли поставити крапку у матчі – його навіс у падінні через себе завершив неймовірним пострілом Аль-Тамарі.

Нагадаємо, Кухаревич зіграв у 7 офіційних матчах за Льовен, проте результативними діями не відзначався. Права на нападника належать Труа.

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