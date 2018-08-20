Український нападник Славов розповів, чому зірвався його перехід у Роду

Український нападник Мирослав Славов розповів, що був за крок від переходу у голландську Роду.

"Голландський колектив за підсумками минулого сезону вилетів в Першу лігу, однак команда ставить перед собою серйозні завдання і проводить серйозну комплектацію. Десь подібними цілями вони мене і підкупили, тому я дав свою згоду на перехід.

Все було нормально, навіть успішно пройшов медичний огляд, але в останній момент вони дізналися, що у мене лише український паспорт, а не австрійський, що і завадило даному переходу. Хоча, відверто кажучи, я вже був впевнений, що скоро одягну їх футболку.

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Що далі? У мене є ще пропозиції від ряду клубів. Варіанти є різні, в тому числі і з України. Побачимо, як все складеться, зараз загадувати наперед я нічого не буду. Сподіваюся, що швидко визначуся з клубом і нарешті почну цей сезон. Вже встиг скучити за футболом", – цитує Славова Footboom.