Український нападник Славов продовжить кар'єру в чемпіонаті Ірану

Екс-форвард юніорських збірних України різних вікових категорій Мирослав Славов в черговий раз змінив клубну прописку.

29-річний футболіст підписав контракт з іранським Падідехом. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у фейсбуці. За інформацією Transfermarkt, угода розрахована до 30 червня 2022 року.

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Зазначимо, що після 18 турів Падідех посідає 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Ірану. Українець стане другим легіонером в заявці клубу.

До слова, Славов донедавна виступав за латвійську Ригу, з якою розірвав контракт за взаємною згодою. В чемпіонаті України він захищав кольори донецького Металурга у сезоні 2011/12.

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