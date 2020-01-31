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Український нападник Славов продовжить кар'єру в чемпіонаті Ірану

18:12 394 Читать на русском
Український нападник Славов продовжить кар'єру в чемпіонаті Ірану
Мирослав Славов / фото Фейсбук М. Славова

Екс-форвард юніорських збірних України різних вікових категорій Мирослав Славов в черговий раз змінив клубну прописку.

29-річний футболіст підписав контракт з іранським Падідехом. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у фейсбуці. За інформацією Transfermarkt, угода розрахована до 30 червня 2022 року.

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Зазначимо, що після 18 турів Падідех посідає 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Ірану. Українець стане другим легіонером в заявці клубу.

До слова, Славов донедавна виступав за латвійську Ригу, з якою розірвав контракт за взаємною згодою. В чемпіонаті України він захищав кольори донецького Металурга у сезоні 2011/12.

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