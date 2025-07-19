Український легіонер змінив клуб за кордоном
16:10 - Читати іншою мовою
Український півзахисник Маркіян Войцеховський знайшов нову команду в Канаді.
Атакувальний півзахисник Маркіян Войцеховський продовжить кар'єру у складі Валора з міста Вінніпег, повідомляє Legioners.ua.
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Українець перейшов до нової команди з клубу Йорк Юнайтед, також представника Канадської Прем’єр-Ліги.
Контракт з Валоpом чинний до завершення поточного сезону. Угода передбачає опцію продовження ще на рік – до кінця 2026-го.
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