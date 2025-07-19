Атакувальний півзахисник Маркіян Войцеховський продовжить кар'єру у складі Валора з міста Вінніпег, повідомляє Legioners.ua.

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Українець перейшов до нової команди з клубу Йорк Юнайтед, також представника Канадської Прем’єр-Ліги.

Контракт з Валоpом чинний до завершення поточного сезону. Угода передбачає опцію продовження ще на рік – до кінця 2026-го.

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