Український півзахисник Сент-Джонстона Максим Кучерявий продовжить кар'єру у Фолкерку, повідомляє офіціний сайт шотландців.

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20-річний футболіст перейшов у команду третього за силою дивізіону на правах оренди. Про умови та терміни угоди не повідомляється.

Нагадаємо, Кучерявий – вихованець київського футболу. Влітку 2021-го опинився у Сент-Джонстоні. Відправлявся в оренду у Брікін Сіті та Келти Хартс. У поточному сезоні провів за Сент-Джонстон 10 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. У листопаді 2022-го Максим дебютував за молодіжну збірну України і навіть встиг забити гол Ізраїлю. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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