Бауманн найближчим часом покине МЮ. 18-річний хавбек перейде до Норвіча, повідомляє Manchester Evening News.

Захар збирається покинути Юнайтед, для того, щоб розпочати свою професійну кар'єру. Українець є вихованцем академії МЮ та був частиною команди до 18 років, яка виграла требл у сезоні 2023/24. Норвіч близький до підписання Бауманна, трансфер має бути укладений до кінця трансферного вікна, яке в Англії завершується 1 вересня.

Нагадаємо, Захар Бауманн народився у Великобританії, але обидва його батьки – українці. Нещодавно гравець отримав виклик до лав збірної України U-19.

До слова, Норвіч наразі посідає 11-те місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

