Тепер харків'яни матимуть у своєму складі ще одного гравця з досвідом виступів у Європі.

Український півзахисник Євген Рязанцев повернувся до табору Металіста, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

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20-річний хавбек на початку квітня перейшов на правах піврічної оренди у Понферрадіну, де виступав переважно за дубль представника Сегунди. Напередодні Євген, контракт якого з Металістом розрахований до літа 2023 року, вийшов на другий тайм матчу за трофей Терези Еррери проти Депортіво (2:4).

Нагадаємо, Рязанцев – вихованець Динамо. Свого часу до нього виявляли інтерес італійські Дженоа та Торіно. У серпні 2020-го він приєднався до Метала. Рівно за рік дебютував у Першій лізі у матчі проти Ужгорода. Загалом минулого сезону провів за харків'ян 6 матчів. Transfermarkt оцінює його у 25 тисяч євро.

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