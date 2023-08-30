"Уболівальники були проти, ще коли я переходив до Ворскли. Мені допоміг Володимир Чеснаков, який поговорив із фанатами, і ситуація затихла, не було жодних питань. Я довго не грав і взимку запитав Скрипника: що мені робити? Він сказав, що треба пройти збори, і я повернуся до складу.

Українець, який грав у Росії, продовжить кар'єру в Ірландії – футболіст не підійшов клубу УПЛ

Я йому довірився. Але навесні Ворскла підписала воротаря Івана Пономаренка, який грав в окупованому Криму та знову піднялася хвиля хейту вболівальників, під яку потрапив і я. Ультрас стали в позу, сказавши: "Якщо вони гратимуть, то ми будемо приїжджати і зривати матчі".

Зрозуміло, що я грав у Росії, але коли розпочалася повномасштабна війна, я покинув Торпедо і прямо заявив, що підтримую Україну. До того ж у ЗСУ воює мій двоюрідний брат.

Як поводилось керівництво Ворскли? Воно повело себе дуже дивно, навіть слова в ЗМІ не сказали на мою підтримку. Ось Шахтар учинив правильно. Коли повернувся Ракицький, клуб його підтримав, а керівництво Ворскли підтримало вболівальників. Це їхній вибір", – поділився Кравчук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Андрій, який раніше пограв в УПЛ за донецький Олімпік, до Ворскли приєднався влітку 2022 року. До цього він встиг пограти за московське Торпедо. Ультрас полтавців неодноразово висловлювали обурення такою трансферною політикою клубу. У підсумку Кравчук зіграв у команді Віктора Скрипника лише 5 матчів (1 гол, 1 асист), а у 2023 році на поле не виходив.

Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду