Хавбек Сергій Шаповал вирішив змінити один екзотичний чемпіонат на інший.

Український півзахисник Сергій Шаповал перейшов у Динамо Брест, повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю

31-річний гравець підписав з новою командою контракт на 1,5 року – до 31 грудня 2022 року. Останнім клубом українця був гонконзький Лімань, за який він виступав з січня 2019 по липень 2021 року.

До слова, чемпіонат Білорусі не новий для Шаповала. У складі Торпедо-БелАЗ він у 2016 році став володарем Кубка країни, а згодом встиг пограти за Гомель.

Окрім вищеназваних клубів Сергій в Україні встиг пограти за тернопільську Ниву, Львів та Чорноморець, а за кордоном захищав кольори польської Полонії та молдавського Тирасполя. Transfermarkt оцінює гравця у 225 тисяч євро.

"Цікаво, чи багато у нашій команді ганд*нів": Хацкевич і 20 українців ризикують стати заручниками скаженого диктатора