Шльонск обіграв Краковію у 28 турі чемпіонату Польщі. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Екстракляса, 28 тур

Краковія – Шльонск – 2:4

Голи: Петков, 45+5 (аг), Каллман, 79 – Жуковскі, 28, Маценко, 49, Посо, 58, Інце, 90+4

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Єгор Маценко вийшов у стартовому складі на матч проти Краковії. Команди у першому таймі обмінялися голами. По перерві саме українець розпочав своїм голом побиття суперника. Маценко відгукнувся на подачу з кутового, пробив головою, але голкіпер парирував удар. Єгор не здався, добив м'яч ногою прямо у сітку воріт.

Шльонск забив ще двічі до фінального свистка, а Краковія зуміла відповісти лише одним голом. У підсумку команда українця здобула перемогу.

До слова, Маценко забив вперше з 18 травня 2024 року.

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