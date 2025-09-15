Чемпіонат Камбоджі, 4-й тур

Лайф – Пномпень Краун – 3:4

Голи: Кім, 2, 45+3, Кур, 42 – Прядун, 12, 68, 74, Дайєр, 81

У 4-му турі чемпіонату Камбоджі відбувся видовищний матч між Лайфом та Пномпень Краун, який завершився перемогою гостей з рахунком 3:4. Центральною фігурою поєдинку став український нападник Андрій Прядун, який оформив яскравий хет-трик.

Господарі намагалися нав’язати боротьбу – дубль Кіма та гол Кура дозволяли Лайфу триматися у грі. Втім, саме Прядун став ключовим героєм зустрічі, відзначившись на 12-й, 68-й та 74-й хвилинах. Крапку в результативному протистоянні поставив Дайєр, який забив четвертий м’яч Крауна. Завдяки блискучій грі українця Пномпень Краун вирвав непросту перемогу.

Нагадаємо, Прядун – вихованець Маріуполя. За свою кар'єру встиг пограти за Ворсклу, кропивницьку Зірку, київський Арсенал, Металіст 1925, вірменський Локомотив, Миколаїв, донецький Олімпік, Металіст та ЛНЗ. Останнім його клубом був мальтійська Сліма, яку він покинув влітку 2025 року.

