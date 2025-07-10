Юрій Вакулко відзначився двома результативними діями за Ордабаси у поєдинку проти Торпедо Кутаїсі (3:4). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, Перший кваліфікаційний раунд. Перший матч

Торпедо Кутаїсі – Ордабаси – 4:3

Голи: Йонсен, 30, 78, Шиміч, 45+2, 90+4 – Кепецене, 32, Імнадзе, 35, Турсунбай, 69

Вакулко з дублем асистів не врятував Ордабаси від поразки, клуб українця програв у "битві карликів": кваліфікація ЛК

Торпедо та Ордабаси влаштували гольову феєрію у першому очному матчі кваліфікації Ліги конференцій. Господарі поля вийшли вперед на 30-й хвилині, після чого клуб з Казахстану забив 2 голи за 5 хвилин. Втім, Торпедо зрівняв рахунок ще до перерви, а на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу.

Юрій Вакулко вийшов в основі Ордабаси та був замінений на 80-й хвилині. За цей час український півзахисник встиг віддати дві результативні передачі. Спочатку Вакулко віддав довгий пас в напрямку штрафного, яким скористався Імнадзе. Пізніше українець виконав подачу з кутового, яку замкнув Турсунбай.

Інший український гравець Ордабаси Владислав Наумець вийшов на поле на 46-й хвилині. Варто відзначити, що в матчі з Торпедо Юрій Вакулко оформив свої перші результативні дії за новий клуб.