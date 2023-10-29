Українець Іван Струк продовжує зміцнювати свої позиції на Туманному Альбіоні.

Струк у своєму Instagram виклав світлину з матчу проти Вулверхемптона – захисник вперше зіграв у складі Сандерленда U-18, вийшовши у старті.

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"Щасливий дебютувати у Прем'єр-лізі U-18. 3:1 перемога над "вовками". Класна гра від хлопців", – написав Струк у дописі.

Додамо, що Сандерленд обіграв Вулверхемптон (3:1), а сам Іван провів на полі усю гру. 28 жовтня вперше у стартовому складі основної команди Сандерленда дебютував Назарій Русин, але нападник не зміг відзначитись результативними діями.

До слова, Сандерленд – шестиразовий чемпіон Англії (однак всі титули він завойовував ще до Другої світової війни). Найвищим досягненням у післявоєнний період став Кубок країни у 1973 році.

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