Президент Трабзонспора Ертугрул Доган провів засідання ради директорів, на якому обговорювалися важливі питання, пов'язані з командою, повідомляє Günebakış Haber.

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Під час розмови функціонер турецького клубу повідомив про наявність пропозицій щодо продажу п'ятьох гравців. Йдеться про португальського захисника Педро Малейро, французького півзахисника Батіста Менді, турецького опорника Саліха Малкочоглу, румунського нападника Дениса Дрегуша та українського захисника Арсенія Батагова.

Втім, раніше повідомлялося, що керівництво Трабзонспора задоволене виступами Батагова та не планує його продавати найближчим часом.

Нагадаємо, Арсеній Батагов перейшов до турецького клубу влітку 2024 року з луганської Зорі. У поточному сезоні захисник провів 17 матчів за Трабзонспор, забив один гол та віддав один асист. Контракт 23-річного українця з клубом розрахований до 2028 року, його трансферна вартість оцінюється у 3,5 мільйона євро.

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