18-річний Костянтин Пліш став чемпіоном Греції з Олімпіакосом U-19, повідомляє прес-служба клубу.

Яремчук поклав черговий м'яч за Олімпіакос – українець оформив гол одразу через 2 хвилини після виходу на заміну

У цьому сезоні центральний півзахисник провів 17 поєдинків, відзначився голом і трьома результативними передачами. Також він взяв участь у п’яти матчах Юнацької ліги УЄФА.

Костянтин народився в Греції в родині українських емігрантів, має українське громадянство і вільно володіє мовою. На полі може діяти як "вісімка" або "десятка".

До речі, за першу команду Олімпіакоса виступає ще один українець – Роман Яремчук, який також уже відсвяткував чемпіонство в Греції цього сезону.

Кухаревич забив супергол у Прем'єр-лізі, а потім курйозно привіз у свої ворота – відео яскравої перемоги, що наближає ЛЄ