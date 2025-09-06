Український захисник Коламбус Крю Євген Чеберко поділився думками про свої виступи в МЛС.

– Ти вже грав проти Мессі, Суареса та інших зірок МЛС. Які відчуття – вийти проти легенд, яких раніше бачив лише по телевізору?

– Коли граєш проти них у матчі, то однаково, проти кого граєш – хочеш перемогти й все. Але після матчу приходить усвідомлення, що колись мріяв зіграти проти них і спробувати свої сили. Чесно кажучи, ще до кінця, можливо, не усвідомив, що грав проти одних із найкращих у світі. Думаю, коли закінчу кар’єру, то дивитимуся назад і згадуватиму це з гордістю, цінуючи ще більше.

– З ким із відомих гравців у США ти найбільше спілкуєшся поза полем?

– Ні з ким. Спілкуюся тільки з друзями та з українськими футболістами, коли граємо один проти одного.

– Які головні завдання стоять перед Коламбус Крю у поточному сезоні?

– Завдання – досягти плей-оф і пройти якнайдалі, щоб мати шанс виграти головний трофей.

– Які особисті цілі ти ставиш собі на цей рік?

– Розвиток себе як гравця, а також як особистості. Конкретні цілі не буду озвучувати – залишу їх собі. Вони краще працюють у тиші.

– У чому для тебе найбільша різниця між американським та європейським футболом?

– Складне питання. У кожного чемпіонату є свої плюси й мінуси, тому дати чітку відповідь не зможу. Але МЛС – це складна ліга, достатньо інтенсивна. Хочу сказати, що це хибна думка людей, ніби тут футбол не високого рівня, і гравці не викладаються, – розповів Євген Чеберко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що 27-річний центральний оборонець виступає за Коламбус з 2023-го.

