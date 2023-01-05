Екс-форвард Миная та Вереса Роберт Гегедош виступатиме у чемпіонаті Мальти. За повідомленням TimesForMalta, українець у статусі вільного агента підписав контракт з командою Санта-Лучія.

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Подробиці та терміни співпраці не повідомляються, однак, за інформацією Transfermarkt, угода буде чинна до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, останнім клубом Гегедоша був вірменський Пюнік, який він покинув напередодні. Transfermarkt оцінює 29-річного гравця у 125 тисяч євро.

До слова, Санта-Лучія після 14-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Мальти передостанньою, маючи у своєму активі 5 очок.

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