Український півзахисник Владислав Хомутов виступатиме за Дукаджині, повідомляє прес-служба косовського клубу.

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Терміни та умови контракту не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що угоду укладено на один сезон – до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Хомутов – вихованець донецького Олімпіка, за який і дебютував на дорослому рівні. Встиг пограти за Чорноморець, словацький Злате Моравце та естонський Нимме Калью. У січні 2022-го приєднався до друголігового словацького СТК Саморін, за який у 9 матчах забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

До слова, Дукаджині минулий сезон косовської Суперліги завершив на сьомій сходинці турнірної таблиці.

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